A Continental adquiriu a Kathrein Automotive, empresas que já pertenceu à Bosch. A empresa, sediada em Vila Real, fabrica mais de 17 milhões de antenas por ano, com a quase totalidade a ser exportada.

A Kathrein Automotive, que emprega 550 pessoas, produziu mais de 17 milhões de antenas no ano passado, sendo 99% destas exportadas para todo o mundo. Faturou, no ano passado, 65 milhões de euros.

Com a aquisição desta empresa, a Continental “pretende expandir o portefólio de produtos, obtendo assim um conhecimento fundamental para o desenvolvimento de soluções de conectividade para veículos”, refere o grupo, em comunicado.

“A Continental Advanced Antenna pertence à divisão interior do grupo Continental, faz parte da unidade de negócio Body & Security e trabalha, essencialmente, com o segmento premium de marcas como o grupo Daimler, BMW, Audi, Volvo, entre outros gigantes do setor automóvel”, revela o grupo alemão, em comunicado.

O mercado das antenas para veículos é um negócio em crescimento. Estima-se que tenha um crescimento anual de aproximadamente 6,5% até 2022. As antenas inteligentes para veículos são o ponto de partida para a conectividade do futuro dentro e fora do automóvel e são uma das grandes apostas da Continental Advanced Antenna Portugal.

O grupo já detém a Continental Mabor, Continental Pneus, Continental Indústria Têxtil do Ave, Continental Lemmerz e Continental Teves. Com a aquisição desta fábrica trasmontana, a Continental passa a ter 3.400 colaboradores, só em Portugal. O “volume total de negócios ascendeu a 1,236 milhões de euros”, salienta.