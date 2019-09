Lloyd’s volta aos lucros, mercado respira de alívio

A Lloyd’s registou um resultado semestral antes de impostos de 2,6 mil milhões de euros, o quádruplo do verificado há um ano, indiciando que no final de 2019 os resultados anuais serão positivos, ao contrário do apresentado nos dois últimos exercícios.

O volume de prémios subiu, face ao período homólogo de 2018, em 1,7% para os 19,7 milhões de libras (22,7 mil mihões de euros), apesar da adoção da política imposta pelo novo CEO Jon Neal aos syndicates para se verem livres de 10% do pior negócio de cada carteira de subscrições.

Ainda assim o rácio combinado aumentou de 95,5% para 98,8%, refletindo exatamente problemas com subscrições de anos anteriores, já que os custos operacionais baixaram de 39,3% do volume de prémios brutos do primeiro semestre de 2018, para 38,1% este ano.

Os recursos líquidos ficaram, no final do primeiro semestre deste ano, em 36,3 mil milhões de euros em lugar mais 8 mil milhões quando comparado com dezembro de 2018. Neste mesmo período o rácio de solvabilidade aumentou de 249% para 266%.

As notas de rating da Lloyd’s foram recentemente confirmadas em A+ pela Standard & Poor’s, em A Excellent pela AM Best e em AA- pela Fitch.

Comentários nos principais meios especializados em seguros indicam que esta notícia foi excecionalmente bem recebida pelos operadores em todo o mundo.