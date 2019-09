Revista de imprensa internacional

O primeiro-ministro da Finlândia, Antii Rinne, encostou o Reino Unido, dando 30 de setembro como a data limite para apresentar uma proposta de acordo. Na imprensa desta quinta-feira, destaque ainda para Netanyahu que depois de ter perdido as eleições em Israel, pede um Governo de unidade nacional. Já a Grécia quer dar apoio de 9 mil milhões aos bancos para limparem malparado dos seus balanços, a China vai libertar 10 mil toneladas de porco das reservas nacionais. A Itália e a França estão em sintonia: migrantes devem ser distribuídos pela UE.

BBC

Reino Unido tem até 30 de setembro para a apresentar proposta escrita para o Brexit – UE

O Reino Unido tem até ao final de setembro para apresentar uma proposta para abandonar a União Europeia com um acordo, caso contrário “está tudo acabado”, disse o primeiro-ministro da Finlândia, Antii Rinne à BBC. O chefe do Governo finlandês, que detém a presidência rotativa da União Europeia, diz que chegou a acordo com Emmanuel Macron que os britânicos têm de apresentar propostas por escrito até 30 de setembro, caso contrário não haverá acordo.

Haaretz

Netanyahu perde eleições em Israel mas pede Governo de unidade nacional

Com 97% dos votos contados, a coligação de centro esquerda de Benny Gantz é a vencedora das eleições legislativas em Israel, mas sem deputados suficientes para conseguir uma maioria no Knesset. Benjamin Netanyahu, que procurava o seu quinto mandato consecutivo na liderança do Governo, instou Benny Gantz a formar um Governo de unidade nacional, mas na sua coligação há resistência a uma aliança com o grupo de partidos liderados pelo Likud.

Bloomberg

Grécia quer dar apoio de 9 mil milhões aos bancos para limparem malparado dos seus balanços

O Governo grego pediu autorização à Comissão Europeia para criar uma linha de crédito de 9 mil milhões de euros para ajudar os bancos gregos a limparem os seus balanços dos elevados volumes de malparado, uma medida semelhante à criada em Itália em 2016, avança a agência Bloomberg. O esquema precisa de aprovação da Comissão Europeia, devido às regras relativas às ajudas de Estado.

CNN

China vai libertar 10 mil toneladas de porco das reservas nacionais

Para lidar com a crise de febre suína e o consequente disparar de preços da carne de porco, a China vai libertar 10 mil toneladas métricas de carne de porco das reservas centrais. O porco congelado, importado dos Estados Unidos, Reino Unido, Dinamarca, Alemanha, França e Chile, vai ser leiloado online na tarde de quinta-feira. As empresas interessadas têm de se inscrever e ser examinadas pelo Ministério do Comércio. Cada licitante pode comprar até 300 toneladas.

Reuters

Itália e França em sintonia. Migrantes devem ser distribuídos pela UE

A União Europeia deve introduzir um novo sistema automático de acolhimento de migrantes salvos do Mediterrâneo. A posição é partilhada por França e Itália e é conhecida depois de na quarta-feira Macron e Conte se terem encontrado visando “consertar” as tensas relações bilaterais. Itália tem reclamado que as organizações não-governamentais francesas têm sido fundamentais para resgatar migrantes, mas que França não tem feito o suficiente para os ajudar.

