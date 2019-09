As mais recentes confirmações para o Business Transformation Summit são Rui Pereira, Co-fundador e Vice-Presidente da OutSystems, e Marco Costa, General Manager EMEA da Talkdesk, que farão parte do painel “Demystifying Unicorns – What it takes to become one while shaping the future”.

Inspirado no tema “Acceleration” e com data marcada para 31 de outubro, na Lx Factory, o Business Transformation apresenta este ano um programa completamente renovado. Este programa inclui o painel “Demystifying Unicorns – What it takes to become one while shaping the future”, que irá partilhar o percurso e as histórias por detrás do sucesso destas empresas que, desafiando os modelos de negócio tradicionais, conseguem atingir avaliações superiores a mil milhões de dólares em tempo record e assim granjear o estatuto de empresas unicórnio.

Este momento de debate e partilha que promete inspirar-nos para a reflexão e oferecer a todos os presentes, lições importantes sobre como colocar em prática alguns destes ensinamentos nos seus próprios negócios, vai ser moderado por Sophie Devonshire, autora do bestseller “Superfast- How to Lead at Speed” e contará, entre outros, com a presença de Rui Pereira, da OutSystems e Marco Costa, da Talkdesk.

Para além deste painel sobre como se constroem empresas unicórnio, esta que é a 4ª edição do Business Transformation Summit apresenta uma agenda repleta de keynote speakers nacionais e internacionais, Acceleration Workshops e vários momentos surpresa de aceleração e networking, que incluem até festas – uma House Warming Party e uma Summ…set Party.

Conheça os temas que vão “acelerar” o Business Transformation Summit

Entre os oradores que vão acelerar a edição deste ano com apresentações em palco, destacam-se, no período da manhã, Jeremy Gustche, o Fundador e CEO da TrendHunter.com – o observatório de tendências Nº1 no mundo, que vai explorar o tema “Better and Faster – The Proven Path to Unstoppable Ideas”; e, no período da tarde, Zoltan Istvan, o transumanista que defende a evolução da condição humana através da tecnologia e da ciência para uma dimensão “super humana”, e que vai explorar o tema “Superhuman: How Converging Transhumanist Technologies will Change Everything”.

O Business Transformation Summit conta também com vários Acceleration Workshops onde os participantes poderão explorar um dos vários temas subordinados ao grande tema da Aceleração:

– Sophie Devonshire, autora do livro “Superfast: Lead at Speed” e especialista em aceleração de negócios, vai liderar o Acceleration Workshop “Superfast – How to Set the Pace and Lead in a World of Speed”;

– Gary T. Judd, Practice Leader na Franklin Covey e especialista global no desenvolvimento de culturas movidas pela Velocidade da Confiança, vai liderar o Acceleration Workshop “The SPEED of TRUST: The One Thing That Changes Everything”;

– Jack Korsten, especialista em estratégia e aceleração de negócios e autor do bestseller “De Groeispiraal” (editado em holandês), vai mostrar como acelerar os negócios até 4 vezes mais rápido no Acceleration Workshop “Business Strategy and Growth Acceleration”;

– Maria João Ceitil, HR Consulting Coordinator da CEGOC, e Bruno Horta Soares, Leading Executive Senior Advisor da IDC, juntam-se para identificar e explorar os 4 valores dos Recursos Humanos Agile no Acceleration Workshop “How Agile is your HR?”

Tudo isto e muito mais na Lx Factory – a antiga fábrica que é hoje o maior Hub criativo de Lisboa, onde é possível acelerar ideias e negócios.

Mais informação sobre o Business Transformation Summit disponível no site:

https://btsummit-cegos.com/