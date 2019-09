MDS Brasil é a corretora do São Paulo Oktoberfest

A MDS Brasil, uma das principais corretoras daquele país no segmento de seguros, resseguros, gestão de benefícios e consultoria de riscos, é a corretora de seguros oficial da 3° São Paulo Oktoberfest, revelou o site brasileiro Portal Nacional de Seguros.

A companhia, que é referência em Responsabilidade Civil Eventos, será responsável pela gestão do seguro da festa, que está a acontecer até 6 de outubro, no Jockey Club de São Paulo. Nesta edição, o festival contará com 20 mil m2 de área ocupada, 190 horas de programação cultural e artística. Segundo a organização “a expectativa é que cerca de 100 mil pessoas de todo o país marquem presença e vivenciem a Alemanha de verdade”.

A MDS conta com vasta experiência no segmento de seguros de Responsabilidade Civil e já atuou em grandes eventos no Brasil, tais como a Jornada Mundial da Juventude, Jogos Olímpicos Rio 2016, Rock in Rio 30 anos e Disney Magic Run Rio de Janeiro.

O principal objetivo dessa modalidade é garantir a proteção aos frequentadores em caso de danos materiais, corporais ou morais involuntários a terceiros. “Somos reconhecidos por disponibilizar um seguro de fácil contratação e com coberturas completas”, disse o Vice-Presidente de Riscos Corporativos e Resseguro da MDS Brasil, Thiago Tristão, citado pelo site. O executivo explica ainda que, “além de proteger o segurado em caso de incidentes e ações judiciais, a RC é um grande aliado diante de imprevistos que envolvem multidão e grandes infraestruturas, é uma proteção para situações que fogem do nosso controle durante festas, shows, feiras e outros”, conclui.

A MDS, parte integrante do grupo SONAE, é um grupo multinacional de corretagem de seguro e resseguro, consultoria de riscos e gestão de benefícios. É líder de mercado em Portugal, está entre os maiores no Brasil, onde conta com um volume de prémios anual de cerca de 330 milhões de euros através de 400 colaboradores nove escritórios em diferentes Estados. Está igualmente presente em Angola, Moçambique e Espanha.