Bangladesh obriga 31 seguradoras a ir para a bolsa

O ministro das Finanças do Bangladesh, Mustafa Kamal, quer que 31 seguradoras do país dispersem o seu capital em bolsa e têm três meses para o fazer. Se não o fizerem arriscam-se a perder a licença.

As seguradoras foram autorizadas a iniciar as suas operações sob a condição de que iriam para o mercado de capitais no espaço de três anos, mas 31 delas não cumpriram essa determinação.

O ministro afirmou que se a situação não for regularizada a licença das seguradoras pode ser suspensa e ameaçou mesmo cancelá-las se não for respeitada a legislação em vigor.

De acordo com o Dhaka Tribune no mercado do Bangladesh existem 32 seguradoras vida e 46 não vida.