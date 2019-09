O secretário-geral do PS, António Costa, defendeu esta terça-feira, no arranque da campanha socialista para as eleições legislativas de 06 de outubro, que “mudar o paradigma da mobilidade” em Portugal é fundamental para combater as alterações climáticas.

“Como temos ouvido a partir de Nova Iorque, o combate das alterações climáticas é um combate global”, frisou António Costa, em frente à Câmara Municipal do Barreiro, distrito de Setúbal, acompanhado pela secretária-geral do partido e cabeça de lista por Setúbal, Ana Catarina Mendes, pelo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, que é natural do Barreiro, e pelo presidente daquela autarquia socialista, Frederico Rosa.

Costa acrescentou que a luta contra as alterações climáticas “só se ganha com ação local”, sendo, por isso, necessário “mudar o paradigma da mobilidade” em Portugal.

O secretário-geral socialista aproveitou a manhã de terça-feira para viajar a bordo de um dos novos autocarros que circulam no Barreiro, seguindo para uma viagem entre as estações de Coina e do Pragal numa das novas composições da Fertagus.

O candidato lembrou o lançamento dos concursos para renovação da frota de transportes públicos, em 2016 e 2018, como um passo em frente para “controlar a tempo e horas o que é controlável nestas alterações climáticas”.

“[O investimento nos transportes públicos] só na Área Metropolitana de Lisboa (AML) permitiu aumentar em 30% o número de pessoas que usam o transporte público”, sublinhou.