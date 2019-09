Salvar o planeta “é a batalha das nossas vidas”: o apelo mundial surgiu da boca de António Guterres, secretário-geral da ONU, na revista Time, e, em Portugal, os partidos responderam favoravelmente. O combate às alterações climáticas está ordem do dia e ganhou força depois de nas últimas eleições legislativas o PAN – Partido das Pessoas, dos Animais e Natureza –, ter conseguido eleger pela primeira vez um deputado para a Assembleia da República. Agora, já são conhecidas as propostas dos partidos para o combate à crise climática.

Redução das emissões dos gases de efeito de estufa, fiscalidade verde, eficiência energética e fontes de energia renováveis são algumas das apostas dos partidos para os próximos quatro anos. Mas há um ponto em todos concordam: é preciso investir nos transportes públicos.

Com a onda verde a mobilizar as camadas mais jovens e a primeira greve geral pelo clima à porta, a 27 de setembro, o Partido Socialista (PS) assume como prioridade a redução das emissões de gases de efeito de estufa, através do recurso às florestas para sequestro de carbono. A posição é partilhada com o Partido Social Democrata (PSD), que propõe reflorestar 30.000 hectares por ano e quer apostar na eficiência energética. O CDS-PP fica a meio caminho no que toca à descarbonização, mas aposta nos apoios para adaptação dos agricultores e às mudanças climáticas.

À esquerda, o Bloco quer fazer frente “à maior de todas as crises: a emergência climática”. Para isso, entre outras medidas, propõe a criação de um Ministério do Clima — uma medida simbólica –, não esquecendo o investimento nos transportes públicos. Já a CDU assume-se contra a fiscalidade verde, e quer discriminar positivamente o recurso à biomassa. Por outro lado, o PEV propõe introduzir Ecocídio no leque dos crimes julgados pelo Tribunal Penal Internacional.

A cerca de um mês das eleições legislativas, a 6 de outubro, o ECO dá-lhe a conhecer as principais propostas dos partidos para salvar o planeta.

PS:

Reduzir as emissões dos gases de efeito de estufa (GEE). Tendo por objetivo acelerar a descarbonização da economia”, os socialistas propõem uma redução de 55% das emissões de GEE até 2030. Para cumprir esta meta, o partido de António Costa aposta na elaboração de um orçamento de carbono, de cinco em cinco anos, a descarbonização na indústria (através do aumento da incorporação de energias renováveis no setor) e dos transportes — assumindo nesta última o compromisso de redução em 40% até 2030 –, e na promoção do sequestro de carbono em áreas agrícolas e florestais.

De modo a preparar o fim da produção de energia elétrica a partir do carvão, os socialistas comprometem-se a dar início ao processo já na próxima legislatura, tendo em vista o “encerramento ou reconversão das centrais termoelétricas do Pego até 2030 e de Sines entre 2025 e 2030”. Apostar nas energias renováveis para produzir energia . Esta medida será cumprida através do reforço da capacidade da produção elétrica a partir de fontes renováveis, como a energia solar (dois gigawatts nos próximos dois anos), eólica, fotovoltaica e offshore (em alto mar), sendo que o PS pretende atingir em 2030 uma meta de 43% de fonte renovável no consumo de energia e 20% de energia renovável nos transportes.

Propõem criar incentivos para a mobilidade não poluente, como é o caso das bicicletas. Para o efeito, comprometem-se a ampliar a rede de ciclovias e a eliminar os obstáculos existentes ao transporte das mesmas nos transportes públicos coletivos. Melhor utilização da água que temos. O partido quer reduzir o consumo desnecessário da água e para issso propõe a revisão das licenças dos grandes operadores económicos quanto às descargas, a reutilização de águas residuais e combater as perdas residuais no abastecimento público.

PSD:

Reduzir as emissões de GEE. Menos ambiciosos do que o PS, os sociais-democratas assumem o compromisso de reduzir em, pelo menos, 40% os GEE até 2030. O objetivo será cumprido através do “recurso às florestas de carbono” e do favorecimento de benefícios fiscais a quem tenha “comportamentos carbonicamente neutros” em sede de IRS, IRC e IVA especialmente no consumo excessivo de plásticos e na criação de “garantias, capital de risco e linhas de crédito” específicas para as empresas.

. O partido de Rui Rio pretende aumentar o investimento florestal, propondo reflorestar 30.000 hectares por ano, aumentando a biodiversidade florestal e tendo em conta uma “quota não inferior a 20% de obrigação de plantação de espécies de crescimento lento”. A ideia é ajudar no processo de descarbonização, já que as árvores ajudam no sequestro de CO2, e combater a área ardida nos incêndios. Aposta nas energias renováveis. Os sociais-democratas definem como prioridade o investimento em energias renováveis a partir da água, sol, vento e biomassa, sublinhando que este aumento deve ser feito através das regras de mercado, “sem rendas fixas e promovendo novos mecanismos de transação comercial de energia”.

Por forma a reduzir a poluição, o PSD propõe uma renovação progressiva da frota do Estado para carros híbridos, em longo-curso, e elétricos e a penalização a “médio e longo prazo das frotas municipais a gasolina e gasóleo para deslocações urbanas”. Aumentar a taxa de incorporação de biocombustíveis. O PSD propõe aumentar a taxa de biocombustíveis na gasolina e gasóleo, revendo as metas atuais, mas sem especificar valores. Com esta medida pretende desincentivar o consumo de combustíveis fósseis.

CDS-PP:

Apostar na eficiência energética . Depois da descarbonização, o partido de Assunção Cristas refere que a eficiência energética “deve ser a prioridade nacional”, apostando no seu financiamento ao nível da construção dos edifícios, adotando “soluções eficientes” na Administração Pública e na substituição de “equipamentos obsoletos por outros energicamente mais eficientes”. Além disso, quer implementar um sistema de contagem inteligente de energia (telegestão) e “sem qualquer custo adicional para o consumidor”.

O CDS considera que a aposta no Mercado de Emissões de Carbono, onde se realizam transações de licenças de emissões, “totaliza mais benefícios do que custos”. Apoio para adaptação dos agricultores às alterações climáticas. Para esse efeito, pretende adaptar o Sistema de Seguros Agrícolas à nova realidade, alargando o leque de culturas e de prejuízos abrangidos, devendo este ter uma cobertura base assegurada pelo Estado e deixando os restantes ajuste para a relação agricultor-seguradoras.

De forma a aumentar a eficiência energética e diminuir a emissão de gases poluentes, o CDS pretende “desenvolver um plano da ferrovia eletrificação da ferrovia nacional” que permita a substituição de troços que ainda funcionam a diesel. Esta medida é partilhada com o Bloco de Esquerda que propõe eletrificar toda a rede até 2040. Investir em projetos de mobilidade sustentável. Ao nível dos transportes públicos, aposta num investimento da ferrovia de modo a que haja “uma estação de comboios em cada capital de distrito”, sendo que para isso é necessário que o transporte rodoviário tenha “acessos garantidos a todas as sedes de concelho em Portugal”. Além disso, pretende expandir as linhas verde, vermelha e azul do Metro de Lisboa e quer mais carruagens, bem como, novas ligações no Metro do Porto.

Bloco de Esquerda:

Dar primazia ao transporte público . Têm como foco principal o investimento na ferrovia, propondo requalificar toda a Rede Ferroviária Nacional, construindo novos troços ferroviários, de modo a que os comboios liguem todas as capitais regionais e distritos, e não esquecendo a modernização de toda a frota nas próximas duas décadas. De acordo com as contas dos bloquistas, esta proposta terá um custo de 9 mil milhões de euros. Além disso, pretende que o Metro de Lisboa chegue zonas como Campo de Ourique, Algés ou Loures. No que toca à expansão do Metro do Porto a ideia é ligar a Invicta a Paços de Ferreira. Mais autocarros da Carris e da STCP. O partido propõe ainda reduzir o custo dos transportes públicos “em direção à gratuitidade”.

Os bloquistas pretendem tirar os carros em definitivo dos grandes centros urbanos, como já acontece em várias cidades europeias. Em Lisboa, querem impedir a circulação automóvel na zona da Baixa, Chiado e a Avenida da Liberdade. No Porto, zona da ribeira e Avenida dos Aliados. Mais eletricidade renovável . O Bloco propõe um aumento de 50% da capacidade instalada até 2030. Para isso, pretende reforçar a produção solar centralizada em seis gigawatts, outros seis em produção solar em autoconsumo e 1 gigawatt de produção eólica. Além disso, quer o fim da produção elétrica a carvão, tendo em vista o fecho da central de Sines em 2023 e da central do Pego em 2021, meta mais ambiciosa do que o PS.

A ideia é cortar “drástica e efitivamente” a emissão de GEE na próximas duas décadas, acelarando a substituição dos combustíveis fósseis e criar um Ministério do Clima que articulado com as pastas da Agricultura, Florestas, Ambiente, Indústria, Energia, Transportes e Ordenamento do Território, supervisione todos os assuntos relacionados com a descarbonização e adaptação às alterações climáticas. Antecipar a proibição da utilização do óleo de palma para produzir biocombustíveis para 2021, tendo em conta que a meta europeia diz respeito a 2030.

CDU:

Contra a fiscalidade verde. A CDU assume-se contra a fiscalidade verde, conceito de utilizador-pagador e contra a atribuição de licenças de CO2 — esta última posição é antagónica ao PSD–, já que para a coligação estas medidas não representam soluções e não farão mais do que “agravar problemas e multiplicar agressões ambientais”.

, estabelecendo “um valor máximo de 30 no euros no Município e 40 na Região”. No que toca ao investimento dos transportes públicos, pretende investir num Novo Aeroporto Internacional no Campo de Tiro de Alcochete. Criar um Plano de Adaptação e Mitigação das Alterações Climáticas, fazendo um levantamento das vulnerabilidades existentes”, que proteja as arribas e as dunas e tendo em conta o ordenamento do território e as florestas.

PAN: