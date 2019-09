NH Hotel Group vai despedir mais de 60 pessoas em Portugal

A NH Hotel Group vai avançar com um processo de despedimento coletivo em Portugal, no âmbito de uma reorganização, reduzindo em 4,4% os empregos, ou seja, dispensando mais de 60 trabalhadores no mercado português, anunciou esta terça-feira o grupo.

“A unidade de negócios do NH Hotel Group no sul da Europa anunciou a reorganização da sua estrutura em Portugal, na sequência do processo de integração dos hotéis Minor na sua operação“, sendo que o “portefólio em Portugal inclui, no total, 17 hotéis, operados sob as marcas NH Hotels, NH Collection, Tivoli, Anantara e Avani”, refere em comunicado o grupo hoteleiro.

“A eliminação de cargos redundantes assenta num processo de despedimento coletivo e implica uma redução de 4,4% dos postos de trabalho em Portugal, de uma equipa com cerca de 1.500 profissionais”, refere o grupo, sem avançar números. Ora, uma redução de 4,4% do um total de 1.500 trabalhadores corresponde a 66 colaboradores.

“Trata-se de uma decisão difícil, mas necessária para assegurar a eficiência do negócio”, acrescenta o grupo. A empresa adianta que, “sensível ao impacto desta medida” vai lançar “paralelamente, um plano de apoio com o objetivo de alcançar o melhor acordo possível para os profissionais visados”.

“Nesse sentido, a proposta de compensação financeira estabelecida excede significativamente a aplicável pela lei. Da mesma forma, o grupo expressou a sua total disponibilidade para dedicar toda a atenção aos profissionais visados neste processo e abrir vias de entendimento para uma solução negocial com os seus representantes, evitando processos judiciais e o prolongamento da incerteza que estas situações podem gerar”, acrescenta.

Atualmente, a unidade de negócio da NH no sul da Europa gere mais de 160 hotéis. “Neste sentido, a incorporação dos hotéis em Portugal na sua operação exige a adequação da sua estrutura para os integrar de forma eficiente na gestão, evitando redundâncias e garantindo a viabilidade futura do grupo, num contexto global cada vez mais competitivo e complexo”, explica a NH Hotel Group.