Banif vende banco no Brasil por um real

A comissão liquidatária do Banif assinou um contrato com uma sociedade de advogados, a Siqueira Castro, que prevê a venda do Banif Brasil por um real, o equivalente a 21 cêntimos de euro à taxa de câmbio atual.

De acordo com Jornal de Negócios (acesso pago), caso a opção de compra não seja exercida pela sociedade nesse período, o banco madeirense pode vender a totalidade do banco. Em qualquer dos casos, o banco perde todo o investimento feito nessa entidade, mas liberta-se da despesa que a instituição traduz. Isto significa que mesmo que não se concretize, o Banif Brasil sai definitivamente da esfera madeirense.

A expectativa é que o negócio se concretize antes disso, podendo ser vendido já no próximo ano. O Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas prevê que esta venda tenha que ser aprovada pela comissão de credores do Banif. No entanto, como esta comissão ainda não existe, o banco madeirense pediu ao Banco de Portugal e ao tribunal para saltar este passo, tendo sido aceite por ambas as instituições.

O processo de venda do Banif Brasil, detido a 100% pelo Banif, começou em 2016. Nessa altura foram detetadas várias dificuldades financeiras e foi decido liquidar ou vender a instituição. A comissão liquidatária procurou vender o banco para evitar litígios no Brasil.