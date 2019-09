Generali: Primeira seguradora europeia com obrigações verdes

A Generali tornou-se na primeira seguradora europeia a emitir Obrigações “verdes” numa operação onde garantiu 750 milhões de euros que serão usados no financiamento de edifícios sustentáveis e entre os quais se encontra o projeto CityLife, de Milão, em que Generali Real Estate será a promotora e a Sonae Sierra fará o desenvolvimento e a gestão.

O CFO da Generali, Cristiano Borean, citado no site da seguradora, afirma que a grande recetividade a esta emissão é uma prova “do facto de a sustentabilidade se ter tornado parte integrante da forma como a empresa faz o seu negócio”. A procura atingiu os 2,7 mil milhões de euros, 3,6 vezes mais do que a oferta.

A operação, liderada por sete bancos, e também o buyback de obrigações subordinadas, anunciada na mesma altura, enquadra-se numa estratégia de redução da sua dívida financeira.

De acordo com o CFO do grupo estas duas operações reduzirão a dívida do grupo em aproximadamente 250 milhões de euros e levarão a uma redução no custo de financiamento anual em cerca de 68 milhões de euros.

A Generali está presente em 50 países e gere mais de 66 mil milhões de euros em prémios. Fundada em 1831, em Itália, tem cerca de 71 mil colaboradores. Em julho comprou a Seguradoras Unidas, que integra a Tranquilidade, por 600 milhões de euros.