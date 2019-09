Um Digital Champion marca o regresso das Work Café Talks

Domingos Folque Guimarães é mentor, consultor e investidor em startups desde 2011. É também “Digital Champion” para Portugal junto da Comissão Europeia. Em 2014 cofunda – com João Magalhães – a Academia de Código: uma startup de impacto social que realiza bootcamps intensivos de programação com o objetivo de converter desempregados e/ou pessoas de outras áreas em Junior Full-Stack Developers. A Academia de Código conta à data com seis campus distintos (Lisboa, Porto, Fundão, Terceira, Utrecht e ISCTE – sendo este último uma pós-graduação) e 500++ alumni a trabalhar em cerca de 60 empresas nacionais e multinacionais

É sobre o seu percurso em vários países e sobre alguns dos seus projetos, que Domingos Guimarães irá falar na terceira Work Café Talks, uma iniciativa do Santander com o Ecoolhunter, agendada para o próximo dia 10 de outubro, das 17h00 às 18h00.

Moderada por Vanda Jorge, decorre no Work Café Santander Amoreiras, em Lisboa, o primeiro balcão da marca inaugurado com o novo conceito – para além dos serviços bancários é também uma cafetaria e um espaço de cowork.

A terceira de seis talks agendadas para este ano e onde se irá falar de tendências, de marcas, de criatividade e se irá procurar novas visões e perspetivas nas mais diversas dimensões — da vida aos negócios.