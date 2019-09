Duplicou número de eleitores que vão votar antecipadamente

Há cada vez mais eleitores a pedir para votar antecipadamente nas eleições legislativas de 6 de outubro. De acordo com dados citados pela TSF (acesso livre), já há mais de 37 mil inscritos para fazerem a cruz no boletim de voto uma semana antes da data definida, um número que mais do que duplica o registado nas eleições europeias. E ainda é possível inscreverem-se mais.

Nas últimas eleições europeias, a primeira vez em que este voto antecipado foi possível para qualquer pessoa sem necessidade de justificações, inscreveram-se 19.584 eleitores.

Desta vez, para as legislativas, o número de inscritos vai já em 37.440, sendo que passaram apenas três dias desde que foi aberto o prazo de inscrição para o voto antecipado, a 29 de setembro.

O número final deverá crescer, isto porque esta quinta-feira ainda é possível efetuar o registo para depositar antecipadamente o voto na urna para escolher o próximo Governo.

Antecipando este aumento da procura, e para evitar as longas filas registadas nas europeias, haverá mais mesas de voto e espaços com maior dimensão nas duas maiores cidades do país, Lisboa e Porto.