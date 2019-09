O prazo para se inscrever para votar antecipadamente nas eleições legislativas termina esta quinta-feira. Não é preciso dar justificação para o fazer, sendo que basta ser um eleitor recenseado em Portugal. Quem se inscrever escolhe o distrito onde irá depositar o voto, a 29 de setembro.

A inscrição para o chamado voto antecipado em mobilidade pode ser feita na plataforma da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna ou por via postal. Vai existir uma mesa de voto antecipado em cada sede de distrito e em cada uma das ilhas das Regiões Autónomas.

A primeira vez que o mecanismo de voto antecipado alargado foi usado foi nas Eleições Europeias de maio e a alta adesão levou à formação de filas em alguns dos locais. Para evitar que o cenário se repita, estão a ser aplicadas algumas medidas, nomeadamente colocar mais mesas de voto e escolher locais com mais espaço.

Em Lisboa, o local para votar antecipadamente, uma semana antes das eleições, passou a ser a Reitoria da Universidade de Lisboa. Já na Invicta, as urnas passaram para o pavilhão do Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores da Câmara Municipal do Porto.

Nas eleições europeias inscreveram-se cerca de 20 mil pessoas para votarem antecipadamente. Nas eleições legislativas, só no primeiro dia do período de inscrição para o voto antecipado, foram mais de 15.700 os eleitores que pediram para ir às urnas mais cedo. Quem se inscrever para votar antecipadamente mas não conseguir ir, pode votar na mesma no dia 6 de outubro.