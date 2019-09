Enertech 2019 – IV Feira das Tecnologias para a Energia

Os desafios energéticos que o país tem pela frente, com o constante aumento de consumos de energia elétrica, obrigam à dinamização das políticas de sustentabilidade e de eficiência energética.

O vento, o Côa, a água termal, a biomassa florestal, o parque eólico instalado, a barragem do Sabugal − que faz a transvase entre a bacia hidrográfica do Douro e do Tejo, irrigando a Cova da Beira −, a nossa biodiversidade e as Termas do Cró são bons exemplos das potencialidades e do aproveitamento já instalado, e que estão na génese deste desafio que é a realização da Enertech.

Organizada pelo Município do Sabugal, no âmbito da unidade de missão ‘Sabugal + Valor | Desenvolvimento Rural’, em parceria com a ADES (Associação Empresarial do Sabugal), ENERAREA (Agência Regional de Energia e Ambiente do Interior), IPG (Instituto Politécnico da Guarda), IPCB (Instituto Politécnico de Castelo Branco) e UBI (Universidade da Beira Interior), entre outras entidades, a Enertech é uma feira/mostra marcadamente tecnológica direcionada para o setor das energias renováveis, tecnologias e eficiência energética.

A Enertech – Feira das Tecnologias para a Energia é hoje uma feira reconhecida e firmada no mercado, que procura em cada edição dar a conhecer o que de melhor se produz na área das energias, e é por essa razão que tem vindo a crescer ao longo dos anos, tendo começado com 30 expositores em 2016, estando previstos mais de 100 expositores para a edição de 2019.

Pretende-se essencialmente que este evento seja um espaço de partilha de conhecimentos, catalisador de negócios e de parcerias estratégicas, mas também um local onde cada família poderá passar algum tempo, aproveitando para conhecer as multivariadas soluções energéticas disponíveis no mercado.

Do programa da Enertech, de destacar a realização da conferência ‘Energias do Futuro’, para abordar o tema da energia solar e a oportunidade do hidrogénio, assim como das sessões de demonstração de equipamentos/maquinarias e dos ateliers de energia dirigidos aos mais novos, entre outras iniciativas com destaque para o espaço Energy Lounge que será um espaço dedicado para networking .

O espaço da Enertech não se limita apenas às energias renováveis; é, igualmente, uma montra para exposição e venda de produtos, desde o artesanato à gastronomia.

Palavras-chave: Energias renováveis, sustentabilidade, inovação, partilha, conhecimento, tecnologia, negócio e mercados. Para mais informações consulte o site oficial do evento.