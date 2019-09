O ex-ministro da Defesa Azeredo Lopes foi hoje acusado pelo Ministério Público (MP) de abuso de poder, denegação de justiça e prevaricação no “caso de Tancos” e proibido do exercício de funções, avança a Lusa, uma informação entretanto confirmada pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

O Ministério Público acusou no total 23 arguidos no caso do furto e da recuperação das armas do paiol da base militar de Tancos.

Os arguidos foram acusados de crimes como terrorismo, associação criminosa, denegação de justiça, prevaricação, falsificação de documentos, tráfico de influência, abuso de poder, recetação e detenção de arma proibida.

O comunicado enviado pela Procuradoria-Geral da República explica que o inquérito tem por objeto o furto ocorrido, no dia 28 de junho de 2017, nos Paióis Nacionais de Tancos (PNT) e as circunstâncias em que ocorreu, no dia 18 de outubro de 2017, a recuperação de grande parte do material que havia sido subtraído. A informação de que o ex-governante seria acusado pelo MP já tinha sido avançada esta semana pela Rádio Renascença e pelo Correio da Manhã.

Azeredo Lopes foi ministro da Defesa no Governo de António Costa entre 26 de novembro de 2015 e 15 de outubro de 2018. Quando apresentou a demissão ao primeiro-ministro justificou a saída com a necessidade de evitar que as Forças Armadas continuem a ser “desgastadas pelo ataque político” e pelas “acusações” de que disse estar a ser alvo por causa do caso do assalto às Forças Armadas em Tancos.

O antigo governante negou sempre ter conhecimento “direto ou indireto, sobre uma operação em que o encobrimento se terá destinado a proteger o, ou um dos, autores do furto”.

No comunicado, a PGR adianta que “dos 23 arguidos, 9 estão acusados do planeamento e realização do furto” e que os “restantes 14 arguidos, neles se incluindo militares da Polícia Judiciária Militar (PJM) e da Guarda Nacional Republicana (GNR), de diversas patentes, um técnico do Laboratório da PJM e o ex-ministro da Defesa Nacional, são suspeitos da encenação que esteve na base da recuperação de grande parte do material militar subtraído”.

Dos 23 arguidos, a PGR informa que 8 estão em situação de prisão preventiva e 11 (militares e técnico de laboratório) suspensos de funções. Os restantes encontram-se sujeitos à medida de coação de proibição de contactos.

