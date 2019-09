O tenente-general João Cordeiro não foi acusado no processo de Tancos, mas, agora, o Ministério Público (MP) decidiu extrair uma certidão autónoma ao ex-chefe da casa militar de Marcelo Rebelo de Sousa por falsidade de testemunho. De acordo com o Expresso (acesso livre), vai ser aberta uma nova investigação ao tenente que saiu de Belém um mês depois de terem sido descobertas as armas de Tancos.

Em causa está o facto de o tenente-general João Cordeiro ter negado aos procuradores do caso o recebimento de qualquer email do major Vasco Brazão ou do coronel Luís Vieira. Contudo, depois de recebido o depoimento do tenente, por escrito, a Polícia Judiciária (PJ) apreendeu emails de Luís Vieira para João Cordeiro no sentido de interceder junto de Marcelo Rebelo de Sousa para que a investigação passasse novamente para a esfera da Polícia Judiciária Militar (PJM).

“Não será possível o nosso Presidente, junto da PGR, obter, sensibilizar, para que este inquérito deixe de estar delegado na PJ e sim, como seria correto desde início, na PJM?”, pergunta Vieira num email que trazia em anexo uma parte da investigação sobre Tancos da PJ, que se encontrava em segredo de Justiça.

Assim, o Ministério Público concluiu que o tenente-general João Cordeiro mentiu ao dizer que não recebeu qualquer email do coronel Luís Vieira, um dos homens da PJM que, segundo o MP, planeou a operação paralela de recuperação do arsenal de Tancos.

Além disso, o Ministério Público considera impossível que o diretor da PJM não tenha informado João Cordeiro sobre a recuperação do material furtado. Isto quando o tenente-general disse que soube através da comunicação social.