Hoje nas notícias: Idoneidade, combustíveis e sondagem

O cartel da banca ainda promete fazer correr muita tinta. O Banco de Portugal (BdP) está a ponderar abrir processos para avaliar a conduta de gestores de 14 bancos ligados à investigação concluída pela Autoridade da Concorrência (AdC), o que poderá levar à perda da idoneidade necessária para desempenharem as respetivas funções. Na imprensa nacional, destaque ainda para novos desenvolvimentos na acusação do Caso Tancos ao ex-ministro Azeredo Lopes e mais uma sondagem antes das legislativas.

BdP pondera rever idoneidade de gestores ligados ao cartel da banca

O BdP está a ponderar abrir processos para avaliar a idoneidade dos gestores dos bancos multados pela AdC este mês. Os processos surgem depois de se descobrir que 14 bancos combinaram spreads mais altos no crédito à habitação e poderão levar à perda da idoneidade dos gestores responsáveis, que arriscam, assim, perder as condições necessárias para desempenharem as funções.

Leia a notícia completa no Jornal Económico (ligação indisponível).

Sondagem: PSD recupera e deixa PS mais longe da maioria

O PSD continua a recuperar nas sondagens, em vésperas das legislativas. Cresceu cinco pontos e deixa o PS mais longe da maioria absoluta numa sondagem da Aximage publicada esta sexta-feira pelo Jornal Ecomómico. Neste inquérito que apura as intenções de voto dos eleitores, o BE, a CDU e o CDS também sobem, penalizando o PAN.

Leia a notícia completa no Jornal Económico (ligação indisponível).

MP considera que encenação de Tancos beneficiava imagem do Governo

A acusação do Ministério Público (MP) ao ex-ministro da Defesa, Azeredo Lopes, e aos restantes 22 arguidos, é clara em fazer uma leitura política do que aconteceu no Caso Tancos — nomeadamente o facto de o governante não ter denunciado o esquema clandestino para recuperar o material roubado dos paióis. Na acusação lê-se que “a recuperação do material subtraído assumia um papel muito importante na imagem interna do Governo, numa altura em que se debatia com as nefastas consequências dos incêndios” que até levaram à demissão da ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa.

Leia a notícia completa no Público (acesso condicionado).

Acordo entre motoristas e patrões pode fazer subir preço dos combustíveis

A Prio admite que as greves promovidas pelos motoristas que transportam matérias perigosas poderão ter um impacto nas contas da empresa. Já a paz alcançada com os patrões poderá levar a uma subida nos preços dos combustíveis, ainda que “sempre marginal”. Declarações do administrador da rede de gasolineiras, Emanuel Proença.

Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso pago).

Vistos gold não atraem ninguém na cultura, ciência e empresas

Existem, no total, oito tipos de vistos gold. Mas este instrumento, criado para atrair investimento estrangeiro através da concessão de um visto de residência no país, não tinha cativado ninguém nas áreas da cultura, ciência e empresas até agosto deste ano. Ainda assim, o PS quer criar mais um, para tentar atrair capital para o setor florestal, e o PAN chegou a ponderar avançar com uma proposta para criar um visto gold ligado ao ambiente.

Leia a notícia completa no Público (acesso condicionado).