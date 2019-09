A Autoridade da Concorrência aplicou multas de 225 milhões de euros a 14 bancos pela prática de cartel no crédito. A CGD recebeu a coima de valor mais avultado, mas foi o Banco Espírito Santo que acabou por ser o mais castigado pelo regulador tendo em conta o peso da multa no volume de negócios da instituição que já não tem licença bancária.

De acordo com cálculos do Jornal de Negócios (acesso pago), as coimas aplicadas pela AdC tiveram como referência o volume de negócios dos bancos, com um teto máximo de 10%, conforme prevê a legislação. Mas dos 14 bancos, só no caso do BES a multa chegou perto deste teto, apesar de a coima ser de 700 mil euros. Representou 9,57% do volume de negócios.

Também ao Banif foi aplicada uma percentagem alta, embora também neste caso se esteja a falar de um valor muito reduzido, de apenas mil euros. Ainda assim, este valor representa 7,57% do volume de negócios do banco alvo de resolução.

A CGD, alvo da multa de maior valor, de 82 milhões de euros, foi admoestada com uma coima que representa 3,33% do volume de negócios, menos que os 3,45% do volume de negócios considerado no caso do BCP, o segundo no ranking das coimas. Ao banco liderado por Miguel Maya foi aplicada uma multa de 60 milhões.