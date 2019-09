A Caixa Geral de Depósitos (CGD) prepara-se para lançar nesta terça-feira uma nova app. Vai chamar-se Dabox e irá funcionar como um gestor de finanças pessoais, permitindo simultaneamente agregar numa única aplicação as contas de diferentes bancos.

A nova app foi desenhada para funcionar como um “novo personal trainer financeiro que o apoia nas decisões do seu dia-a-dia, tendo em conta os seus padrões de consumo e os seus objetivos financeiros”, segundo informação disponível no site da Dabox. É a resposta do banco público a aplicações financeiras emergentes como a da Revolut.

Visando esse objetivo, esta nova aplicação irá permitir aos seus utilizadores a consulta dos saldos e movimentos das contas à ordem que tenham em diferentes bancos, sem que para tal tenham de consultar outras app. Ou seja, a Dabox irá disponibilizar-lhes uma visão de todas as suas contas à ordem numa única aplicação.

A nova aplicação da CGD possibilitará ainda aos utilizadores o acesso a funcionalidades que permitem compreender o destino que é dado ao dinheiro e ajudar nessa gestão. Tal será feito através de funcionalidades como a categorização automática de movimentos efetuados nas diferentes contas bancárias que reúne, bem como a definição de orçamentos e objetivos de poupança, e a partilha de dicas.

O lançamento desta plataforma e a disponibilização deste tipo de informação surge no âmbito do open banking, uma nova realidade da banca que que emerge da Diretiva dos Serviços de Pagamento revista (PSD2). Esta diretiva comunitária veio determinar que a partir de 14 de setembro, os bancos têm de disponibilizar a prestadores terceiros o acesso a informação sobre as contas dos seus clientes, desde que estes o consintam. Simultaneamente, nesta mesma data entraram em vigor regras de autenticação mais apertadas para os serviços de pagamentos.

Numa primeira fase, a Dabox estará disponível apenas para clientes da CGD com serviço Caixadirecta, estando previsto “para breve” o acesso a outros utilizadores, independentemente dos bancos em que tenham conta, conforme se lê no site da nova plataforma. Ao que tudo indica, a app está disponível para sistemas iOS (iPhone) e Android (Samsung, por exemplo).

Na manhã desta terça-feira, o banco liderado por Paulo Macedo vai realizar uma apresentação em que irá disponibilizar mais detalhes sobre o funcionamento desta nova plataforma.