Energia puxa por Lisboa. BCP continua a recuperar

As bolsas europeias estão a registar ganhos ligeiros. Na última sessão da semana, a praça portuguesa está a beneficiar dos bons desempenhos registados no setor energético, mas também do BCP.

O Stoxx 600 abriu a ganhar 0,2% num dia em que a generalidade das praças soma entre 0,2% e 0,4%. Em Portugal, o PSI-20 segue a mesma linha e valoriza 0,37% para cotar nos 4.924,67 pontos.

A EDP é a empresa que mais puxa pelo índice. Os títulos da elétrica nacional ganham 1,04%, para 3,588 euros, prolongando os ganhos registados na sessão anterior. A tendência é seguida por outras cotadas do setor, entre elas a EDP Renováveis que avança 0,40% para 9,94 euros.

A Galp Energia está a valorizar 0,89% para 13,66 euros, contrariando a tendência do petróleo. O Brent, referência para as importações nacionais, está a corrigir 0,89%, para 62,18 dólares, continuando a eliminar os ganhos provocados pelos ataques na Arábia Saudita em meados deste mês.

Mas não é só a energia que está a animar Lisboa. O BCP, cuja pressão vendedora levou as ações do banco a mínimos, volta a recuperar nesta sessão, depois dos ganhos de mais de 4% desta quinta-feira, dia em que chegou a registar uma subida de 7%. As ações da empresa liderada por Miguel Maya estão a ganhar 0,22% para cotarem nos 18,47 cêntimos.