PSD recupera. PS fica mais longe da maioria absoluta

O PSD voltou a recuperar e deixou o PS mais longe da maioria absoluta. Esta é a principal conclusão de uma sondagem da Aximage para o Jornal Económico, a pouco mais de uma semana para as eleições legislativas.

A sondagem mostra que o PS continua a liderar, conquistando 37,4% das intenções de voto, o que significa que está longe de conseguir a maioria absoluta. Isto porque o PSD recuperou cinco pontos percentuais, para 25,2%, a 12 pontos de distância dos socialistas, mas arriscando, ainda assim, atingir um dos seus piores resultados de sempre.

O estudo da Aximage mostra ainda uma recuperação do BE, CDU e CDS, e uma queda do PAN. O partido liderado por Catarina Martins consegue 11% das intenções de voto, um resultado semelhante ao alcançado nas legislativas em 2015. Já o partido liderado por Jerónimo Martins obtém 6,8% das intenções de voto, seguido do CDS, que se situa nos 5,1%.

Na sondagem publicada pelo Jornal Económico, o PAN cai para a sexta posição ao angariar 3,6% das intenções de voto, o que representa mais de o dobro do verificado em 2015. Já o Chega e a Iniciativa Liberal ficam acima de 1% nas intenções de voto dos eleitores.