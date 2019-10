58 Seguradoras vão cobrir ativos do Estado na Indonésia

O governo da Indonésia anunciou a sua intenção de assinar um acordo com 52 seguradoras e seis resseguradoras para proteger as propriedades do Estado.

Segundo o Asia Insurance o diretor geral das propriedades do Estado do Ministério das Finanças indonésio, Isa Rachmatarwata, afirmou que a cobertura dos seguros entrará imediatamente em vigor, provavelmente em outubro, após a assinatura do acordo.

O Ministério das Finanças, liderado por Sri Mulyani, será o primeiro a ver os seus ativos segurados. São constituídos por edifícios em bom estado que têm uma função pública. Os restantes ministérios e departamentos do Estado deverão iniciar o mesmo procedimento no próximo ano.