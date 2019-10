A EDP Renováveis fechou um novo negócio no México. O contrato de aquisição de energia (CAE) para venda da energia produzida por um projeto eólico de 100 megawatts (MW) foi estabelecido por um período mínimo de 15 anos, segundo informou esta segunda-feira a empresa liderada por João Manso Neto, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

“O projeto eólico, que deverá iniciar operações em 2021, está localizado numa região com fortes recursos eólicos no México, e consequentemente tem um fator esperado de utilização acima de 40%”, refere a EDP Renováveis, que entrou no México em 2014 pela primeira vez. Na América Latina, a eólica está presente em outros dois países: o Brasil e a Colômbia, onde chegou no início deste ano.

Considerando este novo CAE, a EDP tem atualmente assegurado mais de 50% dos cerca de sete gigawatts (GW) de capacidade build-out global prevista no plano estratégico 2019-2022, apresentado ao mercado a 12 de março.

“O sucesso da EDP em assegurar novos CAEs reforça o seu perfil de baixo risco e a sua estratégia de crescimento baseada no desenvolvimento de projetos competitivos e inovadores com visibilidade de longo prazo”, acrescentou a EDP.