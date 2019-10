O mercado imobiliário português continua a brilhar lá fora e a conquistar cada vez mais investidores. Desta vez quem se deixou conquistar foi o norte-americano Warren Buffett, considerado uma das pessoas mais ricas do mundo. Depois da entrada em Espanha, o multimilionário prepara-se agora para entrar no mercado nacional.

A Berkshire Hathaway HomeServices (BHHS), empresa da qual Warren Buffett é o principal acionista, presidente do conselho e diretor executivo, vai ser a porta de entrada para o real estate nacional.

Ainda não é conhecida a forma como vai acontecer esta estreia, mas o anúncio oficial será feito esta sexta-feira, em Lisboa, onde estarão presentes os responsáveis mundiais da empresa.

No ano passado, a imobiliária de Buffett entrou nos mercados de Londres e Berlim, especulando-se que a sua presença em outros países europeus não ficaria por aqui.

Foi então que, em julho deste ano, através da mesma subsidiária, Warren Buffett estreou-se no imobiliário de Espanha, assinando uma parceria com a empresa espanhola Larvia para a venda de imóveis no segmento médio e de luxo.

Meses antes dessa estreia, em fevereiro, a espanhola Barcelona Proto Group anunciou que iria ser sócia da BHHS para abrir 150 imobiliárias em Espanha.

De acordo com a lista de 2019 da Forbes, Warren Buffett é a terceira pessoa mais rica do mundo, com uma fortuna avaliada em 82,5 mil milhões de dólares (75,4 mil milhões de euros). À frente aparece Bill Gates (96,5 mil milhões de dólares) e Jeff Bezos (131 mil milhões de dólares).

Warren Buffett é mais um investidor internacional que entra no mercado imobiliário Portugal, dado o momento que este tem estado a viver. De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), os preços das casas subiram 10,3% no ano passado face ao ano anterior.