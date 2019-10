Ferretti, um dos mais emblemáticos fabricantes de iates de luxo, vai começar a negociar na Bolsa de Valores de Milão. O preço por ação da colocação varia entre 2,5 e 3,7 euros. Este intervalo significa que a empresa está avaliada entre 727 e 1.076 milhões de euros.

A empresa italiana já recebeu as autorizações necessárias para se poder estrear na Bolsa de Valores de Milão. Este processo envolve a colocação no mercado de 30% do seu capital. Quase metade das ações que a Ferretti pretende colocar advém do aumento de capital da empresa, enquanto as restantes serão provenientes da venda prevista pela Ferretti International Holding e pela F Investments, segundo avança o jornal Expansión.

Para levar a cabo esta operação, reservada só a investidores institucionais, a Ferretti contratou os serviços do Barclays, BNP Paribas, Mediobanca e UBS.

Esta operação acontece no rescaldo de resultados positivos. No primeiro semestre a fabricante de iates de luxo obteve um lucro operacional de 30 milhões de euros, com receitas a rondar os 332 milhões de euros.