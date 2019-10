Os preços em Portugal voltaram a cair pelo terceiro mês consecutivo, com a taxa de variação do índice de preços de consumidor a registar um valor de -0,1% no mês de setembro, já depois da taxa negativa de -0,1% no mês anterior.

A evolução dos preços foi divulgada esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), na sua estimativa rápida para o mês que hoje termina. Os dados definitivos só serão conhecidos a 10 de outubro.

“Tendo por base a informação apurada até à data do presente destaque, a taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) terá sido -0,1% em setembro de 2019 (taxa idêntica à registada em agosto)”, adianta o gabinete público de estatísticas.

Evolução dos preços em Portugal

Os dados conhecidos nesta segunda-feira permitem aferir que a taxa de inflação foi pressionada sobretudo pelo desempenho dos preços dos Combustíveis. “A taxa de variação homóloga do índice relativo aos produtos energéticos terá diminuído para -3,9% (em agosto, esta taxa foi -3,5%)“, concretiza o INE.

Já a variação mensal do IPC terá sido 1,1%, com o gabinete de estatísticas a estimar uma variação média nos últimos doze meses de 0,5%, e que compara com os 0,1 pontos percentuais registados em agosto.

Dentro de duas semanas, o INE divulga os dados finais da taxa de inflação no mês de setembro, com informação mais desagregada sobre a evolução dos preços por classe de produtos.

(Notícia atualizada às 10h03 com mais informação)