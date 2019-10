Dois meses depois de ter comprado a Remax França, a Remax Portugal voltou às compras, mas desta vez em território alemão. A subsidiária portuguesa é a nova dona da Remax Alemanha e, para isso, vai investir quatro milhões de euros em três anos. De acordo com as expectativas, o mercado alemão deverá faturar cerca de 1.000 milhões de euros até ao final do ano.

A Remax Portugal “comprou agora os direitos de franchising da marca na Alemanha”, anunciou a filial portuguesa, em comunicado. Esta operação aconteceu na sequência de um convite da Remax Europa, que “voltou a reconhecer o sucesso da operação em Portugal”. O objetivo, continua o documento, é “replicar na Alemanha o modelo de negócio que tem sido um caso de sucesso” em território nacional.

A Remax está presente na Alemanha desde 1997 e, desde então, tem iniciado a sua expansão através do lado oeste do país. A sede está atualmente em Estugarda, sendo a terceira maior rede a operar no país, com 181 agências. Este número tem vindo a crescer, mas o objetivo é abrir 100 agências por ano.

Com esta compra, rumarão à Alemanha vários colaboradores portugueses, dadas as diferenças de contratação dos dois países. “O sistema de mediação na Alemanha é baseado em salários e comissões baixas, o que pode ter como consequência baixa qualidade de serviço ao cliente e pouco profissionalismo”, explica a empresa.

Além destas diferenças, em termos de hábitos, o mercado alemão também difere do português. Apenas 51,40% dos alemães compraram a casa onde vivem, sendo esta uma das percentagens mais baixas da União Europeia. Ainda assim, 90% das transações da Remax Alemanha são vendas. Os alemães procuram, sobretudo, moradias e casas geminadas com terrenos na ordem dos 500 metros quadrados.

“Queremos transmitir ao mercado alemão a confiança de uma marca que procura recrutar os melhores profissionais do mercado, garantindo que os nossos clientes vão poder contar com equipas motivadas e altamente dedicadas”, diz Manuel Alvarez, presidente Remax Portugal, citado em comunicado.

Em junho, a Remax Portugal comprou a rede de franchising da marca em França, que tem 52 franchisados. A empresa anunciou que vai investir dois milhões de euros para reforçar o posicionamento no mercado francês.