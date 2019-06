A Sotheby’s tem um novo dono. A leiloeira foi comprada pela BidFair, uma das empresas de Patrick Drahi, colecionador de arte e dono da francesa Altice, num negócio avaliado em 3,7 mil milhões de dólares (3,3 mil milhões de euros).

Os termos do negócio, confirmado esta segunda-feira pela própria Sotheby’s, pressupõem uma oferta pública de aquisição, no âmbito da qual os acionistas irão receber 57 dólares, em dinheiro, por cada ação da leiloeira. Ou seja, um valor 61% superior ao preço a que encerraram na passada sexta-feira nos EUA (35,39 dólares).

A expectativa é de que o negócio seja fechado no último trimestre deste ano. “Esta aquisição proporcionará à Sotheby’s a oportunidade de acelerar o programa bem-sucedido de iniciativas de crescimento dos últimos anos num ambiente privado mais flexível”, disse o presidente executivo da Sotheby’s, Tad Smith. “Isso posiciona-nos muito bem para o nosso futuro e acredito firmemente que a empresa estará em excelentes mãos nas próximas décadas, tendo Patrick como dono”, acrescentou.

O anúncio deste negócio surge após um período em que as ações da leiloeira foram muito penalizadas. Nos últimos 12 meses, acumulam uma desvalorização de 40%.

Já Patrick Drahi, que controla a Meo em Portugal, disse que a “Sotheby’s é uma das marcas mais elegantes e inspiradoras do mundo”. “Como cliente e admirador de longa data da empresa, estou a adquirir a Sotheby’s juntamente com a minha família”, acrescentou o empresário numa nota citada pela Bloomberg.

A notícia do negócio e o preço oferecido levou as ações da Sotheby’s a dispararem. Na abertura de Wall Street valorizavam 57%, ficando bastante mais próximas do valor unitário oferecido por Patrick Drahi.

(Notícia atualizada às 14h42 com mais informação)