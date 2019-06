As projeções das empresas portuguesas antecipam a criação líquida de emprego (+12%) no terceiro trimestre do ano. O maior crescimento deverá registar-se no setor terciário, onde se prevê um aumento de 26% nos setores das finanças, seguros, imobiliário e serviços, com base na pesquisa da ManpowerGroup.

As grandes empresas devem manter-se como as principais impulsionadoras do crescimento do emprego no período entre julho e setembro, estimando um crescimento de 34%.

Os indicadores são também de subida para o setor dos transportes, logística e comunicações (+24%) e o da restauração e hotelaria (+25%), o que coincide com a altura do ano em que mais turistas visitam Portugal.

“Uma vez mais, a época de verão confirma-se como um dos períodos com mais fortes perspetivas de contratação por parte das empresas. Se a este contexto unirmos os reduzidos valores da taxa de desemprego atualmente em Portugal, torna-se claro como a atração e retenção de talento são desafios cada vez mais importantes para as empresas portuguesas. Conhecer as novas formas de relacionar-se e ser relevante para os candidatos, incorporar novas tecnologias em RH ao mesmo tempo que asseguramos a qualidade das interações humanas são fundamentais hoje para construir uma estratégia de êxito”, afirma Raúl Grijalba, mediterranean regional managing director da ManpowerGroup, citado em comunicado.

As intenções de contração são ainda favoráveis no setor da agricultura, florestas e pescas, no setor público bem como no setor da construção, com perspetivas de +8%, +10% e de +14% respetivamente. Mas ao comparar-se com o período homólogo do ano anterior, apesar de se perspetivar a criação de emprego, haverá quebra percentual em setores como comércio grossista, fornecimento de eletricidade, gás e água.

Em termos geográficos, a região centro do país apresenta a mais alta projeção de criação líquida de emprego (14%), seguindo-se a região norte e sul com um crescimento combinado de 10% (-5% no Sul em relação ao trimestre anterior).

O estudo trimestral da ManpowerGroup recolhe as intenções de contratação de 59 mil empregadores (625 em Portugal) em 44 países. Quando comparado com o trimestre anterior, os empregadores em 18 países e territórios relatam perspetivas de contratação mais fortes.

Japão, Croácia, Taiwan, Estados Unidos, Grécia e Eslovénia registam as intenções de contratação mais fortes, enquanto que as perspetivas de contratação mais fracas são relatadas na Hungria, Argentina, Itália e Espanha.