Tancos sem desgaste no PS e com subida no PSD

O PSD subiu para 27,7% das intenções de voto, uma subida de 1,3 pontos percentuais, em apenas um dia, de acordo com a sondagem diária da Pitagórica para a TSF/JN/TVI, que já reflete os efeitos da divulgação do despacho do Ministério Público relativamente ao caso de Tancos, há quatro dias.

Mas a subida do PSD parece resultar de uma transferência de votos do Iniciativa Liberal que cai de 2% para 1,1% e não de um reflexo do caso Tancos que aparentemente também não influencia o PS, já que o partido recupera 0,6 pontos percentuais reunindo 37,7% das intenções de votos, ou seja dez pontos acima do PSD.

Nesta sondagem diária, que todos os dias acrescenta 150 novas entrevistas e são retiradas outras 150 mais antigas, revela ainda que o Bloco de Esquerda perde meio ponto percentual, mas mantém-se como a terceira força política que reúne mais intenções de votos e acima dos 10%. Por outro lado a CDU e o PAN mantém-se quase inalterados com 6,3% e 3,1% das intenções de voto respetivamente.

Por outro lado, o CDS de Assunção Cristas, muito atacado pelo PS, pela forma como tem tentado manter Tancos na campanha eleitoral, reúne 4,4% das intenções de voto, ou que representa a subida de um ponto percentual, travando as quedas dos últimos dias.

