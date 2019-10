Turquia lança resseguradora do Estado

Promover um crescimento sustentável do setor segurador e cumprir os requisitos das seguradoras locais são os principais objetivos da Türk Reasürans AŞ (Türk Re) resseguradora criada pelo Estado turco e cujo único acionista é o Ministério do Tesouro e das Finanças.

A resseguradora é criada no âmbito de um programa económico apresentado em setembro e que inclui diversas medidas para os setores dos seguros e do sistema de pensões do setor privado. Em comunicado a Turk Re afirma que também assumirá os riscos dos desastres naturais e gerará vantagens nos custos para o setor.

A resseguradora também procurará garantir que os prémios de resseguro transferidos para o exterior fiquem no país para que sejam executados os requisitos necessários à reestruturação da gestão de riscos dos interesses públicos. O diretor geral da Turk Re será Selva Eren, informa a agência Anadolu.

Entre as medidas para o setor segurador prevista no programa económico revelado pelo governo em setembro incluem-se incentivos para garantir que os colaboradores das seguradoras comprem apólice de grupos para expandir seguros de saúde suplementares e aumentar o apoio às exportações através de programas de seguro e garantias.

No domínio das pensões no setor privado o programa prevê, entre outras medidas, o seu desenvolvimento para aumentar o número de participantes e o total dos fundos do sistema e a diferenciação por idade, tornando atrativos para os jovens as poupanças de longo prazo.

O programa prevê que o PIB do país aumente para 1,2 biliões de dólares em 2023 e que o rendimento per capita atinja os 12,484 dólares. Entre 2019 e 2023 o governo estima um crescimento económico médio anual de 4,3%.