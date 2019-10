Zurich à procura de startups com ideias ousadas

Até ao próximo dia 17 de dezembro a Zurich recebe candidaturas de startups já estabelecidas e com tecnologias comercialmente viáveis e modelos de negócio inovadores para a segunda edição do Zurich Innovation Championship, que decorre em mais de 20 países.

Promover a disrupção no setor dos seguros é o objetivo principal desta iniciativa. Estão “convocadas” startups que tenham soluções ousadas para enfrentar os desafios relacionados com o clima, saúde, automação e outros temas que possam pressionar e preocupar as gerações vindouras. As soluções das três vencedoras mundiais serão desenvolvidas localmente através de projetos piloto, com a ambição de serem tornadas globais.

Há ainda a categoria wildcard dirigida a startups com soluções diferenciadoras noutras áreas de atuação, mas que tenham potencial para apoiar a Zurich a desafiar os limites da transformação e a explorar novas fronteiras da inovação. O Zurich Innovation Championship compreende três fases: nacional, regional e mundial.

Em janeiro de 2020 a Zurich Portugal vai selecionar a insurtech com o projeto mais promissor, trabalhá-lo durante cinco meses e encaminhá-lo para a fase regional da Europa, Médio Oriente e África (EMEA) que decorre em junho. As oito melhores insurtech das fases regionais – EMEA, América do Norte, América Latina e Ásia-Pacífico – disputarão, em agosto de 2020, a final global.

“Portugal tem desenvolvido inúmeras iniciativas de incentivo e apoio a startups e o ambiente que se vive é propício ao empreendedorismo e ao crescimento de empresas com negócios inovadores. Com todas estas características reunidas e com o apoio que um líder mundial como a Zurich pode proporcionar estou confiante de que a partir de Portugal vamos encontrar respostas para os problemas globais, fomentando assim o bem-estar e o conforto dos cidadãos que, com o nosso contributo, serão cada vez mais sustentáveis”, refere António Bico, CEO da Zurich Portugal.

A primeira edição do Zurich Innovation Championship, que decorreu entre 2018 e 2019, reuniu mais de 450 candidaturas de mais de 49 países. Em Portugal, a Zurich recebeu oito candidaturas e a vencedora nacional foi a Habit Analytics, startup que venceu também a fase regional EMEA, integrando assim o grupo das oito melhores insurtech do mundo que disputaram a fase global do concurso.

O Grupo Zurich está atualmente a trabalhar com os quatro vencedores da primeira edição e alguns dos finalistas em projetos que vão desde a melhoria do bem-estar mental e físico até à redução do desperdício de água. Têm estado a ser testadas formas de utilizar as tecnologias desenvolvidas pelas startups que venceram os prémios ouro e prata – Chisel AI e zesty.ai, respetivamente – para simplificar e acelerar processos junto dos clientes.

O prémio ouro foi atribuído à Chisel AI que utiliza a inteligência artificial para extrair, identificar e classificar dados de fontes digitais não estruturadas, como é o caso de documentos das seguradoras. O fundador e CEO da Chisel, Ron Glozman, refere que “para a Zurich a inovação é um tema muito sério, sendo este concurso demonstrativo desse compromisso. Procuram negócios com valor real, sobretudo na área da tecnologia, onde anseiam evoluir. Se são uma insurtech com um caso de sucesso robusto, o Zurich Innovation Championship é a iniciativa certa que permite dar a conhecer o serviço a uma escala global e obter feedback de um líder do setor segurador”.

