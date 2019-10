App da ADSE já permite ver descontos com cuidados de saúde

A app da ADSE tem uma nova versão. Para além decorreções e melhorias, como o início de sessão autenticada mais simples, traz novas funcionalidades, como por exemplo consultar o resumo dos descontos e despesas no subsistema de saúde dos funcionários públicos.

As atualizações na aplicação MyADSE foram feitas a partir do feedback dos utilizadores, nomeadamente no que diz respeito ao cartão digital, indica a ADSE em comunicado. Este está agora disponível numa nova opção no menu, e pode ser usado offline, de forma semelhante ao cartão em papel.



1 / 2

É também agora possível ver o estado dos pedidos de reembolso, datas de pagamento e montantes. Esta atualização poderá ser útil numa altura em que se têm verificado atrasos nos reembolsos aos beneficiários, devido à falta de pessoal, um problema para o qual o Conselho Geral e de Supervisão da ADSE tem vindo a chamar a atenção.

Outra das novas funcionalidades prende-se com a possibilidade de consultar os limites aplicáveis aos cuidados de saúde em regime livre, por beneficiário do agregado. A app é desenvolvida no programa “ADSE Mais e Melhor”, que tem, no âmbito de apoio à modernização administrativa, um investimento global de 2,6 milhões de euros, e que recebeu um incentivo de 1,42 milhões de euros.