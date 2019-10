A Microsoft é apresentou uma série de novidades para a próxima temporada, incluindo um telemóvel dobrável com Android, uns auscultadores sem fios e uma nova versão do Windows 10 feita a pensar nos novos aparelhos com vários ecrãs. Conheça os trunfos da marca, compilados pelo site especializado The Verge.

Surface Duo

Lembra-se do antigo Windows Phone? A Microsoft nunca conseguiu conquistar uma quota relevante no mercado dos smartphones. Mas vai voltar a tentar, desta vez com uma aposta a dobrar. O Surface Duo é um telemóvel dobrável com sistema Android, que conta com dois ecrãs de 5,6 polegadas dispostos lado a lado e uma dobradiça que roda a 360 graus. Chega em 2020 e representa uma alternativa aos dobráveis apresentados pela Samsung e pela Huawei.

Surface Neo

É computador? É tablet? É mais do que isso. O Surface Neo foi outra surpresa apresentada pela Microsoft esta quarta-feira. São dois ecrãs dispostos lado a lado, acoplados por uma dobradiça que roda a 360 graus. Os ecrãs são individuais, mas a empresa está a desenvolver também um teclado especial, que pode ser afixado à parte lateral de um dos ecrãs. Uma vez mais, este aparelho só vai estar disponível em 2020.

Windows 10X

Tradicionalmente uma empresa de software, há muito que a Microsoft deixou de lançar uma versão do Windows todos os anos. Mas abriu uma exceção para o novo Windows 10X, que é como se fosse uma subversão do Windows 10, especialmente desenhada para dispositivos móveis com vários ecrãs (como é o caso do Neo). Significa que a empresa está a prever que muitos aparelhos deste tipo comecem a chegar ao mercado.

Surface Earbuds

A moda dos auscultadores sem fios veio para ficar, sobretudo depois do sucesso que têm sido os AirPods da Apple. A alternativa da Microsoft são os Surface Earbuds que vão chegar no final deste ano, com um preço de 249 dólares.

Surface Pro X/Pro 7

O Pro X é o novo híbrido da gama Surface, com um ecrã de 13 polegadas e um teclado desacoplável com margens mais reduzidas. Também suporta conectividade 4G. Chega às lojas em novembro e o preço no mercado norte-americano é de 999 dólares. A marca liderada por Satya Nadella lançou também o Surface Pro 7, que é uma versão menos musculada, a começar nos 749 dólares.

Surface Laptop 3

Dois novos computadores portáteis entram na gama Surface, com versões de 13 e de 15 polegadas de ecrã. Os preços começam, respetivamente, nos 999 dólares e 1.199 dólares.