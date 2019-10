O lucro da H&M cresceu 1,3% nos primeiros nove meses do ano fiscal para 9.231 milhões de coroas (854 milhões de euros), face a igual período do ano anterior, anunciou esta quinta-feira a cadeia sueca.

A multinacional de moda referiu também que o resultado líquido do exercício anterior foi influenciado pelas receitas de 418 milhões de coronas suecas (39 milhões de euros), na sequência da reforma fiscal realizada nos Estados Unidos, realçou o grupo empresarial em comunicado.

Nos nove primeiros meses do ano fiscal da H&M, de dezembro a agosto, o resultado operacional cresceu 7% até agosto, para 11.969 milhões de coroas (1.107 milhões de euros).

As vendas atingiram 171.061 milhões de coronas (15.822 milhões de euros), mais 6% no caso de serem contabilizadas em divisas locais.

No terceiro trimestre (junho a agosto), o lucro líquido da empresa cresceu 25% para 3.859 milhões de coronas (357 milhões de euros), face a igual período do exercício anterior.

“O processo de transformação em marcha contribuiu para uma contínua evolução positiva da faturação com mais vendas a preços sem reduções (promoções e saldos) e com o aumento da quota de mercado”, refere a empresa em comunicado.

O resultado operacional melhorou em 26% em termos homólogos para 5.029 milhões de coronas (465 milhões de euros).

As vendas atingiram 62.572 milhões de coronas suecas (5.788 milhões de euros), o que corresponde a uma subida de 8% contabilizada em divisas locais, com destaque para os Estados Unidos (+ 19%), Polónia (+20%), Índia (+29%) e Chile (+32%).

A H&M inaugurou 138 lojas e encerrou 132 nos primeiros nove meses do ano fiscal concluído a 31 de agosto deste ano, sendo que no mesmo período do exercício anterior contava com 4.972 estabelecimentos abertos.