Lisboa fechou esta sexta-feira em alta, com o principal índice a valorizar 0,86% graças às empresas do setor da energia, quase todas com ganhos perto dos 2%, numa semana muito negativa para as principais praças europeias.

O PSI-20 encerrou a valorizar 0,83%, impulsionado pelos ganhos da REN, que valorizou 1,9%, e da EDP Renováveis e da EDP, que valorizaram 1,87% e 1,83%, respetivamente. A Galp também terminou a semana em terreno positivo, mas com ganhos menos expressivos, valorizando 0,87%.

Quem continua a sofrer perdas é o BCP, que perdeu mais 0,31% na ressaca da apreciação do Tribunal de Justiça da União Europeia, que decidiu que a justiça polaca pode julgar os casos de milhares de devedores polacos que contraíram créditos à habitação em francos suíços, e que pode obrigar os bancos polacos a converterem estas dívidas para a moeda local, com um impacto nos seus balanços muito elevado.

Na Europa, esta sexta-feira foi um dia positivo entre uma semana muito negativa. Os principais índices das maiores bolsas europeias fecharam com ganhos: o principal índice da bolsa de Londres valorizou 1%, o de Paris subiu 0,7%, enquanto Madrid subiu 0,5% e Frankfurt outros 0,6%.

No entanto, mesmo com esta valorização, o principal índice da bolsa de Londres perdeu 3,7% esta semana, fazendo desta a pior semana no último ano, numa altura em que se aproxima a data da saída do Reino Unido da União Europeia e as partes continuam longe de alcançar um acordo. O índice europeu Stoxx 600 também desvalorizou 3,5% esta semana, a pior semana dos últimos dois meses.