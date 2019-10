A bolsa de Lisboa abriu em terreno negativo, penalizada pelas cotadas da banca e do papel e pasta de papel. O BCP, cujas ações têm tido grande volatilidade nas últimas sessões, manteve esta quarta-feira a tendência de queda e desvaloriza 1,23% para 0,1851 euros.

O banco liderado por Miguel Maya rivaliza com a Navigator e com a Altri pelo título de cotada que mais cai na abertura do PSI-20. A Altri tomba 1,33% para 5,93 euros, enquanto a Navigator derrapa 1,19% para 3,14 euros. No mesmo setor, a Semapa cede 0,69% para 11,52 euros.

Em sentido contrário, a energia destaca-se pela positiva no índice. A REN — que comunicou ao mercado a conclusão da compra da chilena Transemel por 154 milhões — avança 0,58% para 2,58 euros. A EDP ganha 0,67% para 3,60 euros e a EDP Renováveis sobe 0,10% para 9,84 euros. A cotada que mais valoriza é, ainda, a operadora postal: após fortes perdas na semana passada, os CTT disparam 1,34% para 2,11 euros.

Apesar disso, as empresas que perdem valor estão a ter mais peso no PSI-20, que abriu a perder 0,16% para 4.941,25 pontos. No índice PSI Geral, a oferta pública de aquisição à Media Capital. A Cofina anunciou esta terça-feira que vai realizar um aumento de capital de 85 milhões de euros para comprar a dona da TVI e, na abertura da sessão, segue a perder 0,82% para 0,4840 euros.

Lisboa segue assim negativa, em linha com as perdas nas principais praças europeias. “Os mercados europeus sofreram uma brusca inversão após os sinais preocupantes vindos da economia americana”, referem os analistas do BPI, sobre o sentimento negativo entre os investidores que se prolonga desde a última sessão, quando foi conhecido que o indicador de produção industrial do Institute for Supply Management (ISM) caiu em setembro para o valor mais baixo em uma década.

“Até agora, existia uma convicção entre os investidores globais que a economia americana representava uma espécie de oásis de resiliência numa envolvente global de desaceleração. Após o dado de ontem do índice ISM, essa convicção foi abalada, sendo que alguns investidores começam a suspeitar que os EUA sejam, segundo uma expressão bastante utilizada no mundo financeiro anglo-saxónico, the last shoe to drop, ou seja a última economia a ceder“, acrescenta o BPI.

O índice pan-europeu Stoxx 600, o alemão DAX e o francês CAC 40 desvalorizam entre 0,5% e 0,6% e negoceiam em mínimos de uma semana. Com o impasse do Brexit a penalizar, o britânico FTSE 100 cai mais de 1%.