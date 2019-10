Cofina aumenta capital em 85 milhões para comprar a TVI

Já se sabia que a Cofina vai aumentar o capital, mas agora é oficial. Segundo um comunicado à Comissão de Mercado de Valores Mobiliário (CMVM), a Cofina está a preparar um aumento do capital de 85 milhões de euros para financiar a Operação Pública de Aquisição (OPA) sobre a Media Capital, anunciada no dia 21 de setembro, e que envolve um valor global de 255 milhões de euros.

Como o ECO já tinha revelado, este aumento de capital vai ser realizado pelos atuais acionistas, mas também por novos, como o empresário Mário Ferreira e o banco espanhol Abanca. Segundo o comunicado, a Cofina perspetiva a realização de um aumento de capital “num montante que atualmente se estima de € 85.000.000,00 (oitenta e cinco milhões de Euros), destinado ao financiamento parcial da referida operação de aquisição”.

Esta era um passo necessário para dar seguimento à própria oferta, ainda preliminar e que terá de ser registada oficialmente até ao dia 11 de outubro, após a qual a administração da Media Capital terá de emitir um comunicado sobre as condições e oportunidade da oferta.

De acordo com o anúncio preliminar, a dona do Correio da Manhã propõem-se pagar 2,3336 euros por cada ação da dona da TVI que não é controlada pela Prisa e 2,1322 euros pelas mais de 80 milhões de ações que estão nas mãos do grupo espanhol. Assim, a oferta global ascende a 180 milhões de euros. Incluindo a dívida (enterprise value), a operação de compra da Media Capital envolve cerca de 255 milhões de euros.