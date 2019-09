Está lançada a oferta pública de aquisição (OPA) da Cofina CFN 0,00% sobre as ações da Media Capital. De acordo com o anúncio preliminar, publicado este sábado na CMVM, a dona do Correio da Manhã propõem-se pagar 2,3336 euros por cada ação da dona da TVI, o que compara com os 2,54 euros por ação da Media Capital em bolsa