Os últimos dias foram frenéticos, Manuel Mirat e Paulo Fernandes reuniram nos últimos dias em Lisboa para fechar um negócio que, em alguns momentos, esteve à beira da rutura. Mas o acordo entre a Cofina e a Prisa está fechado, apurou o ECO junto de fontes que conhecem o negócio. O que falta para o lançamento da Oferta Pública de Aquisição (OPA) sobre a Media Capital? Finalizar os pormenores jurídicos de uma operação complexa que avalia a dona da TVI em torno dos 255 milhões de euros.

A estrutura de capital da operação está também fechada, e como o ECO já tinha revelada, não envolve apenas os atuais acionistas da Cofina. O empresário Mário Ferreira e o banco espanhol Abanca também vão fazer parte de uma operação que obrigará a um aumento de capital da Cofina na ordem dos 80 milhões de euros, necessário para financiar a OPA à Media Capital. Haverá também financiamento bancário de Santander e da Societé Generale.

Logo que estas pontas estejam juridicamente atadas, condição necessária para a operação se efetivar, a Cofina anunciará ao mercado a Oferta Pública de Aquisição (OPA) sobre a Media Capital, e que tudo indica deverá ocorrer no início da próxima semana, apurou o ECO. O negócio entre a Cofina e a Prisa está fechado por um valor que aponta para um ‘enterprise value’ da Media Capital, isto é, valor de capital mais a dívida, da ordem dos 255 milhões de euros. Mas este valor poderá vir a variar em função do share de audiência média da TVI no final de 2019. Por comparação, a Altice valorizava a Media Capital, em 2017, por 440 milhões de euros.

Quando vale hoje a Media Capital em bolsa? Cerca de 214,6 milhões de euros, um valor de 2,54 euros por ação, mas quase sem transações. A Prisa, recorde-se, tem 94,69%% do capital, a Abanca tem quase 5,05% e há 0,26% em free-float, o que explica que nos últimos seis meses só tenha havido compra e venda de ações em… seis, leu bem, seis sessões. É por isso que o valor do negócio será com outra referência, provavelmente a média dos últimos seis meses, que é de 2,18 euros por ação. Daí que, no final, a compra da Média Capital envolverá uma responsabilidade financeira da ordem dos 255 milhões de euros, incluindo, portanto, cerca de 80 milhões de euros de dívida. E quem financia a operação? Além do capital próprio dos acionistas, em dinheiro, haverá financiamento bancário, do Santander e da Société Generale.

A Cofina tinha um contrato de exclusividade com a Prisa com a duração de 30 dias, que terminava este fim de semana. Mas as negociações começaram, efetivamente, no início de setembro, por causa das férias. E no meio das dificuldades negociais, surgiram notícias que causaram ruído no negócio. Primeiro, a informação de que Isabel dos Santos e a Iurd poderiam estar por detrás do negócio, depois a de que Paulo Fernandes impunha o despedimento de jornalistas da TVI, como Judite de Sousa e José Alberto Carvalho, duas informações que as fontes contactadas pelo ECO desmentem de forma categórica.