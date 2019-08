A Cofina e a Prisa vão estar a negociar exclusivamente durante 30 dias a venda do Grupo Media Capital, dona da TVI, confirmou a dona do Correio da Manhã, esta sexta-feira.

“Conforme anunciado a 14 de agosto de 2019, a Cofina e a Prisa encontram-se atualmente a negociar, em regime de exclusividade que vigora durante um período de 30 dias, que pode ser prorrogado por vontade das partes, os termos e condições de uma potencial aquisição, pela Cofina, da participação da Prisa na Grupo Media Capital”, lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

No âmbito destas negociações, diz a Cofina, prevê-se que esta venha a “adquirir à Prisa a totalidade do capital social na Vertix, sociedade comercial através do qual a Prisa detém ações representativas de 94,69% do capital social e dos direitos de voto da Media Capital, ao invés de proceder diretamente à aquisição da participação na Media Capital“.

Caso as negociações terminem com a celebração de um contrato de compra e venda, a dona do Correio da Manhã e do Jornal de Negócios vai proceder à divulgação de um anúncio preliminar de oferta pública de aquisição (OPA) sobre as ações remanescentes da Media Capital.

Esta quarta-feira, o Expresso deu conta de que as empresas assinaram há três semanas um memorando de entendimento com vista à compra da Media Capital. A notícia, entretanto confirmada oficialmente, levou a CMVM a suspender os títulos na bolsa, até que informação adicional fosse dada pelas duas cotadas do PSI Geral.

(Notícia atualizada às 17h50 com mais informação)