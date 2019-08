A Cofina assinou com a Prisa um memorando de entendimento que dá exclusividade à dona do Correio da Manhã nas negociações para a compra da TVI, avançou o Expresso, citando “fontes envolvidas no processo”. O documento terá sido assinado há três semanas.

Já era conhecido o interesse do grupo de Paulo Fernandes na TVI. No final de março, o ECO Insider revelou (acesso pago) que estavam em curso conversações exploratórias entre os advogados da Media Capital e da Cofina para a realização do negócio, meses depois de ter caído a operação de venda do grupo à Altice Portugal.

Mas agora há um documento formal que confere à dona do Correio da Manhã a exclusividade nas negociações, aproximando-a da Prisa na eventual concretização de um negócio. A acelerar as negociações esteve a reestruturação na administração da Media Capital, com a saída antecipada de Rosa Cullell e a tomada de posse de Luís Cabral como novo presidente executivo da companhia.

Segundo o Expresso, há ainda um dado adicional nesta história: a reversão do despedimento de Paulo Lourenço, antigo diretor comercial do grupo, que é tido como próximo de Paulo Fernandes. A oficialização do interesse da Cofina na TVI coincide com a decisão da Media Capital de reintegrar o profissional, refere o jornal, citando “duas fontes diferentes”.

Contactada pelo ECO, fonte oficial da Cofina não quis comentar estas informações.

(Notícia atualizada pela última vez às 15h45)