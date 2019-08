Cofina confirma à CMVM negociações para compra da TVI

A Cofina está mesmo a negociar com os espanhóis da Prisa a compra da Media Capital, a empresa que detém a TVI. A confirmação foi feita pela dona do Correio da Manhã num comunicado enviado à CMVM.

A nota, intitulada “Cofina em negociações com a Prisa relativas a uma possível oferta formal pela Media Capital”, surge depois de o supervisor ter suspendido as ações das duas empresas na bolsa de Lisboa, devido a uma notícia avançada pelo Expresso.

Segundo o jornal, as duas empresas assinaram há três semanas um memorando de entendimento que confere à Cofina exclusividade na negociação da compra da Media Capital. Uma informação que é, agora, confirmada pelo grupo.

“Em resposta a uma solicitação dirigida pela CMVM, a Cofina confirma que estão a decorrer negociações com a Prisa, em regime de exclusividade, relativas à potencial aquisição da participação da Prisa na Media Capital, grupo português do setor dos media, com presença no mercado da televisão, produção audiovisual, rádio, digital, música e entretenimento”, lê-se na nota.

Perante a notícia do Expresso, as ações da Cofina, antes da suspensão, chegaram a valorizar perto de 7%, o que motivou a suspensão da CMVM. De recordar que estas negociações surgem depois da saída de Rosa Cullell da liderança da Media Capital e da promoção de Luís Cabral ao cargo de CEO.

É também uma nova tentativa da Prisa de vender o ativo, depois de falhada a venda da Media Capital à Altice Portugal.

(Notícia atualizada às 20h45)