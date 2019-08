As ações da Cofina CFN 6,71% e da Media Capital MCP 0,00% foram suspensas pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) esta terça-feira, minutos antes do encerramento da sessão. A notícia de que a dona do Correio da Manhã está a negociar a compra da TVI estava a puxar pelos títulos do grupo de Paulo Fernandes, que subiam 7% antes da decisão do regulador.

“O Conselho de Administração da CMVM deliberou […] a suspensão da negociação das ações Cofina e das ações do Grupo Media Capital, aguardando a divulgação de informação relevante ao mercado“, explicou o supervisor, em comunicado. Ou seja, as empresas visadas terão de prestar mais esclarecimentos acerca da notícia do Expresso, que avançou que a Cofina já formalizou o interesse pela TVI mediante a assinatura de um memorando de entendimento.

O documento terá sido assinado há três semanas. E embora já fosse conhecido o interesse do grupo de Paulo Fernandes na TVI, até aqui não passavam de conversações exploratórias entre os advogados das duas partes, que duravam pelo menos desde março, depois de ter caído a operação de venda do grupo à Altice Portugal.

A aceleração das negociações nas últimas semanas estará associada à reestruturação na administração da Media Capital, com a saída antecipada de Rosa Cullell e a tomada de posse de Luís Cabral como novo presidente executivo da companhia. Contactada pelo ECO, fonte oficial da Cofina não quis comentar estas informações.

Antes da suspensão, as ações da Cofina, que negoceiam no índice PSI Geral da bolsa de Lisboa, fecharam a sessão com uma valorização de 6,71% para 44,50 cêntimos. Já os títulos da Media Capital, que negociaram pela última vez a 23 de julho, valem 1,89 euros.

(Notícia atualizada às 16h40)