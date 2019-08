Os espanhóis da Prisa também confirmam que estão a negociar com a Cofina a alienação da Media Capital, o grupo que detém a TVI. A informação faz parte de um comunicado da Prisa enviado pela Media Capital à CMVM esta quinta-feira.

“Em relação às notícias publicadas em alguns meios de comunicação, e em conformidade com o assinalado pela Cofina no facto relevante comunicado em Portugal à CMVM pela Cofina, a Prisa comunica que mantém negociações em regime de exclusividade com a Cofina em relação a uma potencial venda da participação acionista que a Prisa detém na sua filial cotada portuguesa Media Capital”, lê-se na nota.

Esta poderá ser a informação que faltava para a CMVM levantar a suspensão da negociação das ações dos dois grupos de media portugueses na bolsa de Lisboa. Como o ECO noticiou esta quinta-feira, apesar de a Cofina ter confirmado as negociações com a Prisa à CMVM após uma notícia do Expresso, que dava conta de um acordo entre as duas empresa, os títulos das duas empresas continuavam suspensos na bolsa.

Face a mais esta informação, desta vez da parte da Prisa, resta saber se a CMVM já tem dados suficientes que lhe permitam levantar a suspensão dos títulos da Cofina e da Media Capital, que não puderam ser transacionados no mercado durante toda a sessão desta quinta-feira.

Na quarta-feira, o Expresso deu conta de que a Cofina, dona do Correio da Manhã, assinou há três semanas com a Prisa um memorando de entendimento com vista à compra da Media Capital, a dona da TVI. A notícia, entretanto confirmada oficialmente, levou o supervisor a suspender os títulos na bolsa, até que informação adicional fosse dada pelas duas cotadas do PSI Geral.