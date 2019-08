As ações da Cofina e da Media Capital continuam suspensas na bolsa de Lisboa, apesar de o grupo de media que detém o Correio da Manhã já ter confirmado ao mercado que está mesmo a negociar com a Prisa a compra da TVI. A suspensão foi imposta na quarta-feira pela CMVM, pouco antes do fecho da sessão, depois de uma notícia do Expresso com detalhes sobre as negociações entre as duas empresas. Um sinal de que o regulador poderá estar à espera de mais informações.

"Nos termos da lei, a suspensão de negociação mantém-se pelo temo estritamente necessário à regularização da situação que lhe deu origem.” Fonte oficial da CMVM

Por norma, quando a CMVM suspende a negociação de uma dada ação na bolsa, enquanto espera pela divulgação de informação concreta por parte da empresa visada, essa suspensão é levantada após um comunicado da companhia a explicar a situação. Mas não foi o caso. Perto das 15h00 de quinta-feira, os títulos das duas empresas continuavam sem poder negociar no mercado.

Ao ECO, fonte oficial da CMVM confirmou que os títulos se mantêm suspensos. E acrescentou que, “nos termos da lei, a suspensão de negociação mantém-se pelo temo estritamente necessário à regularização da situação que lhe deu origem”. Ou seja, por outras palavras, será do entendimento do supervisor que a Cofina ainda não prestou todos os esclarecimentos necessários para que o levantamento seja feito.

O Expresso noticiou esta quarta-feira que o grupo de Paulo Fernandes assinou com a Prisa um memorando de entendimento que formaliza o interesse do grupo na dona da TVI. Esse memorando foi assinado há três semanas e dá à Cofina a exclusividade nas negociações daquele ativo, depois da venda falhada da Media Capital à Altice Portugal. Ao final do dia, a Cofina confirmou, num comunicado à CMVM, estar mesmo em negociações para a compra da TVI.

Resta a dúvida acerca do que ainda falta para que os títulos da Cofina e da Media Capital possam livremente negociar no mercado. De recordar também que, após a notícia do Expresso, antes da suspensão das ações das duas empresas, os títulos da Cofina estavam a subir quase 7% em bolsa.