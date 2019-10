São quase seis milhões os docentes da União Europeia (UE), com as mulheres a liderarem em número. A nível nacional, o cenário é bastante semelhante, mostra o Eurostat, em antecipação do dia Mundial do Professor que se comemora a 5 de outubro. Portugal contava, em 2017, com quase 132 mil professores, dos quais 70% eram do sexo feminino.

Contavam-se 5,8 milhões de professores do ensino básico ao secundário na UE há dois anos, sendo que 4,2 milhões eram mulheres (72%). Entre os Estados-membros com maior percentagem de docentes do sexo feminino destacam-se a Letónia, a Lituânia e a Bulgária, com cerca de 80%.

A nível nacional, contas feitas, eram 131.896 os professores nesse mesmo ano, dos quais 92.249 eram mulheres (69,9%) e 33.107 (25%) eram homens. De todos esses docentes, a maioria dava aulas no ensino primário, refere o Eurostat.

Em termos de idade, 36% dos professores na UE tinham 50 ou mais anos, sendo que apenas 9% tinham menos de 30 anos. Em Portugal, a maioria (cerca de 20%) tinha entre 50 e 54 anos, seguindo-se em número os que tinham entre 55 e 59 anos. Sobre os que tinham mais de 60 anos, contavam-se 9.985 docentes, o equivalente a 7,6%.

Nos Estados-membros, destaque para a Itália, em que mais de metade (53%) dos docentes tinham mais de meio século de idade, assim como na Lituânia, Estónia e Bulgária, que estavam dentro dessa percentagem.

Enquanto na UE 9% dos professores tinha mais de 60 anos, a Estónia vê essa percentagem aumentar para 19%, à frente da Itália (17%) e da Alemanha (16%).