Ageas revela novas bases em Lisboa e Porto

O grupo Ageas vai mudar-se para dois novos edifícios, em Lisboa e no Porto, tornando as condições de trabalho físicas e tecnológicas iguais para os cerca de 1.300 Colaboradores do Grupo. Segundo a Ageas “a mudança para novas formas de trabalhar serão igualmente sentidas e partilhadas, com a tecnologia e a evolução de mãos dadas e como mote de partida ser uma organização única -, que veste a camisola colorida da marca e concretiza a sua visão”, acrescentando que será “um local de trabalho de referência, tendo como embaixadores os seus Colaboradores”.

Com esta mudança, o Grupo Ageas Portugal irá acelerar a adaptação à era digital, através de um ambiente de trabalho mais colaborativo e, sobretudo, com a flexibilidade necessária para responder às novas exigências de negócio – que passam por maior simplificação de processos e por mais agilidade -, “refletindo a cultura Ageas e o seu ADN, no que diz respeito à inovação e à colaboração”.

O Edifício de Lisboa recebeu recentemente a avaliação de excelência pela certificação mundialmente conhecida “BREEAM”. Ficará na Praça Príncipe Perfeito, no Parque das Nações e vai ter 17.400 m2 em 12 andares, com 500 lugares de estacionamento, estacionamento gratuito para motos e bicicletas e Posto de abastecimento para carros elétricos.

O edifício na cidade do Porto ficará em Ramalde, na Rua das Cruzes e Travessa do Poeta, e vai ter 7600 m2 em 4 andares , com 100 lugares de estacionamento, Estacionamento gratuito para motos e bicicletas e posto de abastecimento para carros elétricos.