Após duas semanas de campanha, os portugueses foram às urnas. Naquelas que foram as legislativas com maior taxa de abstenção de sempre, o PS acabou por sair vencedor, confirmando o que apontavam as sondagens. António Costa ganhou, mas sem maioria, a direita sofreu uma derrota pesada, ao mesmo tempo que se abriu a porta do Parlamento a três novos partidos: Iniciativa Liberal, Livre e Chega. Veja aqui as frases que marcaram as reações dos partidos aos resultados finais.